EU-Sorgen um Geräte im Haushalt

Brüssel Die Wettbewerbshüter der EU-Kommission sehen die Gefahr eines Missbrauchs von Daten aus intelligenten Haushaltsgeräten und am Körper getragenen Rechnern – und starten eine Marktuntersuchung. „Wenngleich sich das Internet der Dinge für verbraucherbezogene Produkte und Dienste noch in einem relativ frühen Entwicklungsstadium befindet, gibt es Anhaltspunkte dafür, dass bestimmte Unternehmenspraktiken zu strukturellen Wettbewerbsverzerrungen führen können“, teilte die Behörde mit. So gebe es Hinweise darauf, dass Firmen den Zugang zu Daten beschränkten oder eigene Sparten bevorzugten. Themen könnten Produkte wie Apple Watch, Fitness-Tracker und intelligente Hausgeräte sein sowie Dienste – etwa Streaming – oder Sprachassistenten.