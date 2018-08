Halogen- Lampe künftig verboten

Brüssel Nach der Glühbirne verschwindet in der Europäischen Union nun auch die Halogenlampe vom Markt. Um Energie zu sparen, ist vom 1. September an in allen 28 EU-Staaten das Inverkehrbringen besonders energiehungriger Halogenlampen verboten. Betroffen sind vor allem die meist birnen- und kerzenförmigen Leuchten der Energieklasse D mit ungebündeltem Licht. Stattdessen werden künftig hauptsächlich Energiesparlampen und LED in den Regalen liegen. Restbestände dürfen auch über September hinaus noch verkauft werden.