Brüssel /Hannover /Wien Der österreichische Unternehmer und Ex-Rennfahrer Niki Lauda setzt seine Ankündigung um: Der begeisterte Flieger hat vor Ablauf der Bieterfrist ein Angebot für die insolvente österreichische Air-Berlin-Tochter Niki abgegeben. Das bestätigte seine Sprecherin am Donnerstag in Wien. Einzelheiten wollte sie nicht nennen. Auch Angebote weiterer Interessenten wurden erwartet.

Lauda hatte die Airline 2003 gegründet und war 2011 ausgestiegen.

Die Fluggesellschaft mit 21 Flugzeugen sollte eigentlich von Lufthansa übernommen werden, der Konzern zog sein Angebot aber wegen Bedenken der EU-Wettbewerbsbehörde zurück.

Niki mit seinen 1000 Beschäftigten galt als besonders attraktiver Unternehmensteil der Air Berlin. Sie flog vor allem diverse Ziele im Mittelmeerraum an. Nach dem Rückzug der Lufthansa beantragte sie in der vergangenen Woche Insolvenz. Insolvenzverwalter Lucas Flöther will die Fluggesellschaft bis Anfang Januar verkaufen, damit keine Start- und Landerechte verloren gehen.

Während Niki Luda sein Interesse festlegte, sprangen im Bieterrennen um die insolvente Air-Berlin-Tochter Niki mehrere Interessenten ab. Sowohl der Berliner Logistiker Zeitfracht, als auch die irische Billigfluglinie Ryanair teilten am Donnerstag mit, doch kein eigenes Kaufangebot für die österreichische Airline abzugeben. Der Berliner Logistiker Zeitfracht und die Wartungsfirma Nayak strebten jedoch Kooperationen mit möglichen Käufern an, sagte ein Sprecher, ohne auszuführen, wer dafür in Betracht kommen könnte.

Wie viele Interessenten nun verbindlich um die Übernahme der Niki buhlen, blieb zunächst offen. Trotz der gesetzten Frist bis Donnerstagmittag wurden noch bis in die Abendstunden Eingänge erwartet, wie ein Sprecher des Niki-Insolvenzverwalters Lucas Flöther sagte. Am Freitag sollten die aufbereiteten Angebote dem Gläubigerausschuss vorgelegt werden. Das Gremium werde dann entscheiden, wie es bei der Investorensuche weitergehe, hieß es.

Unterdessen gibt es Klarheit in einem anderen früheren Bereich von Air Berlin: Die EU-Wettbewerbshüter haben die Übernahme der Air-Berlin-Tochter LG Walter (LGW) durch die Lufthansa unter Auflagen erlaubt. „Lufthansa hat verbesserte Verpflichtungszusagen eingereicht, die sicherstellen, dass die Auswirkungen des LGW-Erwerbs auf den Wettbewerb begrenzt sind“, sagte die zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager am Donnerstag in Brüssel. Damit seien die Bedenken der Wettbewerbshüter mit Blick auf negative Folgen für Verbraucher ausgeräumt. Der Kauf soll im Januar nächsten Jahres vollzogen werden.

Aufgeatmet wurde am Donnerstag bei der Ferienfluggesellschaft Tuifly. Mancher dort hatte sich Sorgen gemacht. Die Zukunft des Ferienfliegers im weltgrößten Reisekonzern TUI (Hauptsitz in Hannover) ist nun gesichert. „Die Grundsatzfrage: Braucht TUI eine Fluggesellschaft oder nicht – diese Frage ist vom Tisch“, sagte Tuifly-Chef Roland Keppler der Deutschen Presseagentur. „Der Konzern hat entschieden: Die Fluggesellschaft gehört zu TUI.“