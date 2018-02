Brüssel /Luxemburg Wer als Arbeitnehmer zu Hause jederzeit für den Arbeitgeber verfügbar sein muss, arbeitet. Mit diesem Urteil hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg am Mittwoch ein neues Kapitel zum Thema Bereitschaftszeit geschrieben. Und dabei geht es keineswegs nur um Feuerwehrleute.

Rufbereitschaft – für viele Arbeitnehmer gehört dies zum Alltag in ihrem Job. Aber sie wird nicht überall vergütet. Zu Unrecht – befand der Europäische Gerichtshof (EuGH) am Mittwoch.

Die Klage hatte der Belgier Rudy Matzak aus Nivelles eingereicht. Seit 1981 arbeitet er in seiner Stadt als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, die die fest angestellten, hauptamtlichen Brandbekämpfer ergänzt. Zu seinen Aufgaben gehört auch die Rufbereitschaft zu Hause – einmal pro Woche am Abend sowie am Wochenende. Dabei muss er sich stets so bereithalten, dass er binnen acht Minuten nach der Alarmierung am Arbeitsort eintrifft.

Unmissverständlich

Ein Bereitschaftsdienst, der auch als Arbeitszeit bezahlt werden muss? In Nivelles lehnte man das Ansinnen ab. Matzak zog vor Gericht, die oberste belgische Instanz rief daraufhin den EuGH an. Und der urteilte nun unmissverständlich, dass dem Mann tatsächlich Geld zusteht.

Begründung: Gerade die kurze Zeit, die ihm nach einem Alarm bleibt, um zur Verfügung zu stehen, „schränkt seine Möglichkeit, anderen Tätigkeiten“ nachzugehen, „erheblich“ ein. Genau dies beschreibe die europäische Richtlinie als Arbeitszeit, die bezahlt werden müsse. Den persönlichen oder sozialen Interessen könne sich der Feuerwehrmann nicht widmen, da er ansonsten später als gefordert am Arbeitsplatz sei.

Das entscheidende Kriterium, das machten die Richter deutlich, sei die „sofortige Verfügbarkeit“. Es geht – mit anderen Worten – also nicht um Fälle, in denen ein Arbeitgeber seinen Mitarbeiter erst einige Stunden später braucht. Trotzdem, so hieß es am Mittwoch in Luxemburg, handele es sich um ein wegweisendes Urteil, da dieses Kriterium auf zahlreiche Berufe zutreffe: vom Klinikpersonal an Wochenenden über Mediziner in Rufbereitschaft bis hin zu Feuerwehrleuten und Polizisten, ja sogar private Notdienste beispielsweise für die Wartung von Aufzügen oder Computeranlagen. Und übrigens auch Journalisten.

Arbeitszeit ab wann?

Tatsächlich stehen genau diese Berufsgruppen immer wieder im Zentrum der Frage, ab wann ein Bereitschaftsdienst als Arbeitszeit gewertet werden muss. Erst vor wenigen Wochen hatte das deutsche Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass Mehrarbeit von Feuerwehrleuten unter Umständen bezahlt werden muss.

Zwar lässt die Europäische Arbeitszeit-Richtlinie ein gelegentliches Überschreiten der wöchentlichen Höchstarbeitsgrenze von 48 Stunden zu, knüpft daran aber strikte Bedingungen: So darf Mehrarbeit nur eingefordert werden, wenn der Sicherheits- und Gesundheitsschutz für Arbeitnehmer gewährleistet wird, der Beschäftigte zustimmt und ihm auch im Fall einer Ablehnung keine Nachteile drohen. Diese Vorschriften gelten sowohl für den öffentlichen Dienst wie auch für die Privatwirtschaft.

In Luxemburg, hieß es am Mittwoch, das neue Urteil sei keineswegs nur auf Beschäftige im öffentlichen Dienst anwendbar, sondern richte sich an alle Arbeitnehmer. Im Hintergrund steht ein zentraler Gedanke der EU-Vorschriften: Sie solle erreichen, dass die Arbeitszeiten die Höchstgrenzen nicht überschreiten und gleichzeitig für regelmäßige Erholungszeit sorgen (Aktenzeichen: EuGH-Rechtssache C-518/15).