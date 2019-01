Mastercard erhält Millionen-Geldstrafe

Brüssel Die EU-Wettbewerbshüter verhängen gegen den Kreditkartenanbieter Mastercard eine Geldstrafe in Höhe von 570 Millionen Euro. Das begründete die EU-Kommission am Dienstag mit überhöhten Gebühren. Dabei geht es um das Interbankenentgelt. Wenn Verbraucher eine Kreditkarte verwenden, zahlt die Händlerbank der Bank des Karteninhabers dieses Entgelt. Die Händlerbank kann es auf den Einzelhändler übertragen, der es in den Endpreis einfließen lässt. Die Kosten können somit auf alle Verbraucher abgewälzt werden, auch auf die Nicht-Kreditkarten-Zahler. Mastercard habe die Verstöße anerkannt, die Strafe sei daher um zehn Prozent reduziert worden.