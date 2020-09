Reform: EU für einheitlichen Luftraum

Brüssel Am europäischen Himmel herrscht gähnende Leere. Das ist die Situation, verursacht durch die Reisebeschränkungen infolge des Coronavirus. Der Normalzustand sieht jedoch anders aus: Auf den Luftstraßen über Europa ist mehr los als auf mancher Bundesautobahn im Feierabendverkehr. Sechs Milliarden Euro kosteten die Verspätungen allein 2019. Der Grund: Europas Luftverkehr funktioniert nach völlig veralteten Regeln.

• Veraltete Regeln

In Brüssel hat die EU-Kommission am Dienstag einen neuen Anlauf unternommen, um das Problem anzugehen. Die Lösung heißt „Einheitlicher europäischer Luftraum“ (SES = Single European Sky). Die Zeit scheint günstig. Denn inzwischen gibt es den Green Deal und der sieht vor, die Airlines am Emissionshandel zu beteiligen. Das wäre einfach, sagte EU-Verkehrskommissarin Adina Valean am Dienstag: „Flugzeuge bewegen sich manchmal im Zickzack zwischen den Luftraumblöcken, wodurch die Emissionen zunehmen.“ Der CSU-Europa-Politiker Markus Ferber, der viele Jahre für die Verkehrspolitik im EU-Abgeordnetenhaus zuständig war, brachte es auf eine Faustformel: „Zehn Prozent kürzere Strecke bedeutet zehn Prozent weniger Schadstoffausstoß.“

Die Lufthansa hat die Situation in Zahlen und Daten zusammengetragen: Der Pilot eines Jets, der von Brüssel nach Rom fliegt, muss sich neun Mal an- und abmelden und dabei erhebliche Umwege in Kauf nehmen. Europa ist – so die Kranich-Airline – nämlich nach wie vor in 60 Flugverkehrszentren mit 650 Sektoren aufgeteilt. Diese arbeiten mit 22 Betriebssystemen in 30 Programmiersprachen.

Jeder Lotse muss bis zu 480 Flüge pro Schicht bearbeiten. Das treibt die Kosten auf rund 580 Euro je Flug hoch. Diesen Berechnungen zufolge fliegen Europas Jets etwa 300 Millionen Kilometer pro Jahr an Umwegen (pro Flug etwa 42 Kilometer), nur weil die Flugsicherung nicht nach einheitlichen Maßstäben funktioniert.

• Streit verhindert eine schnelle Reform

Allein die Lufthansa spricht von unnötigem Treibstoff-Verbrauch, mit dem man pro Woche einen voll beladenen Flieger von Frankfurt nach New York und wieder zurück pendeln lassen könnte. Diese Analyse ist wohlgemerkt von 2013. Genauso lange wird über einen einheitlichen europäischen Luftraum debattiert. Getan hat sich wenig. Das lag vor allem an einem Streit zwischen Großbritannien und Spanien über den Status des Airports Gibraltar.

Das Vereinigte Königreich gehört der EU nicht mehr an, nun soll die Reform greifen. Aus einem Flickenteppich der über 60 nationalen Kontrollbehörden sollen neun „funktionale Luftraumblöcke“ werden: Deutschland, Frankreich, Belgien, die Niederlande, Luxemburg und die Schweiz ergäben einen davon. Zusätzlich will Brüssel den Markt für Daten- und Kartendienste liberalisieren.

Man will am Himmel aber auch Platz für den „unbemannten Flugverkehr“ in Form von Drohnen schaffen. Die sollen künftig in den Passagier- und Frachtverkehr integriert werden.