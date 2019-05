Umwelthilfe lehnt LNG-Terminal in Brunsbüttel ab

Brunsbüttel /Wilhelmshaven Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) stellt sich gegen das geplante Terminal für Flüssiggas (LNG) in Brunsbüttel. Die Umwelthilfe legte am Dienstag ein Gutachten vor, wonach ein LNG-Terminal in Brunsbüttel aus Sicherheitsgründen nicht genehmigungsfähig sei. Demnach handle es sich bei dem Terminal um einen Störfallbetrieb und dieser dürfe nur errichtet werden, wenn ausreichend Sicherheitsabstand zu anderen Gefahrenanlagen eingehalten werde. In Brunsbüttel sei dies wegen eines nahegelegenen Zwischenlagers für radioaktive Abfälle und eines Chemieparks nicht der Fall.

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) kritisierte das Gutachten: „Es bringt keine Neuigkeiten.“ Neben Brunsbüttel gibt es auch in Wilhelmshaven und Stade Planungen für ein Flüssiggas-Terminal.