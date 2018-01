Buchholz /Nordheide Früher Nationalelf, jetzt Naturkost: Ex-Fußballer und Weltmeister Philipp Lahm arbeitet intensiv an seiner Karriere nach dem Sport. Der frühere Kapitän der deutschen Nationalmannschaft hat jetzt die Mehrheit am traditionsreichen Naturkosthersteller Schneekoppe übernommen.

Wie die Schneekoppe GmbH aus Buchholz in der Nordheide am Dienstag mitteilte, hat die Philipp Lahm Holding GmbH (Hausham) die Anteile des Krefelder Unternehmers Gerald Wagener an der Schneekoppe Nutrition GmbH erworben. Damit halte Lahm künftig eine qualifizierte Mehrheit an dem Unternehmen, hieß es in der Mitteilung. Die Holding des früheren Nationalspielers war auch bisher schon gemeinsam mit dem Unternehmer Olaf Stiller und Schneekoppe-Geschäftsführer Markus Klein an dem Naturkosthersteller beteiligt.

Das 1927 gegründete Unternehmen mit Sitz im niedersächsischen Buchholz (Kreis Harburg) vermarktet seit mehr als 90 Jahren Naturkostprodukte. Schneekoppe, benannt nach dem gleichnamigen Berg im Riesengebirge, vertreibt mehr als 120 Produkte – von Müsli, über Gemüsesäfte bis zu Brotaufstrichen. Bekannt wurde das Unternehmen vor allem auch durch seine Werbung in den 1970er-Jahren, insbesondere den langgedehnten „Schneekoppeeeee“-Echo-Ruf.

In den vergangenen Jahren hatte das Traditionsunternehmen allerdings mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. 2014 beantragte Schneekoppe Insolvenz in Eigenverwaltung.

Für Philipp Lahm ist die Übernahme des Naturkostherstellers nicht der erste Ausflug in die Wirtschaft. Bereits 2015 war der 34-Jährige bei einem anderen traditionsreichen Unternehmen eingestiegen, dem Pflegeprodukte-Hersteller Sixtus. Mitte 2017 hatte Lahm dann die oberbayerische Firma zu 100 Prozent übernommen.