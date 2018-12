Buenos Aires US-Präsident Donald Trump will das bisherige Freihandelsabkommen Nafta mit Mexiko und Kanada in Kürze formell beenden. Der Kongress werde dann sechs Monate Zeit haben, dem von ihm mit den Staats-und Regierungschefs der beiden Länder am Freitag in Buenos Aires unterzeichneten neuen Freihandelsabkommen zuzustimmen oder zu den Vereinbarungen „vor Nafta“ zurückzukehren.

„Ich werde Nafta in Kürze formell beenden“, sagte Trump auf dem Rückflug vom G20-Gipfel.