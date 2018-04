Rossmann:Viele neue Filialen

Burgwedel Die Drogeriemarktkette Rossmann will vor allem im Ausland zulegen und dort 2018 mehr neue Filialen eröffnen als in Deutschland. „Im Ausland gibt es mehr Wachstumspotenzial“, sagte Einkaufs- und Marketing-Geschäftsführer Raoul Roßmann nach der Vorstellung der Bilanzzahlen 2017 am Donnerstag. Der Markt in Deutschland sei inzwischen aufgeteilt. Außerdem wachse der Online-Handel nur leicht, weil deutsche Verbraucher Drogerieprodukte und Lebensmittel lieber in Läden kauften.

Das Familienunternehmen mit Sitz in Burgwedel betreibt 2110 Märkte in Deutschland und 1680 Märkte in Polen, Ungarn, Tschechien, der Türkei und Albanien. Im Ausland ist der Umsatz im vergangenen Jahr fast dreimal stärker gewachsen (plus 12,9 Prozent) als in Deutschland (plus 4,5 Prozent). Inzwischen macht der Auslandsumsatz fast ein Drittel der Konzernerlöse von neun Milliarden Euro aus (Vorjahr: 8,4 Mrd).

Die zweitgrößte Drogeriekette Deutschlands beschäftigt 54 500 Mitarbeiter. In diesem Jahr möchte der Konzern 230 neue Filialen eröffnen, davon 105 in Deutschland.