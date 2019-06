Center Parcs baut 42 neue VIP-Häuser

Butjadingen Center Parcs setzt am Standort Tossens in der Gemeinde Butjadingen weiter auf Wachstum. Der Park Nordseeküste soll um 42 Ferienhäuser mit gehobener Ausstattung erweitert werden. Die Investitionssumme wird laut General-Manager Mark Schuur voraussichtlich mehr als 12 Millionen Euro betragen. Center Parcs hat in den vergangenen Jahren seinen gesamten Bestand an Ferienhäusern und Appartements in Tossens auf den neuesten Stand gebracht. Dennoch könne die Nachfrage nach VIP-Ferienhäusern mitunter nicht befriedigt werden, so Schuur. Stehen die neuen Ferienhäuser, bietet der Park knapp 1900 Betten. Die Jahresauslastung liegt aktuell bei 90 Prozent.