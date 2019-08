Fangstopp: Kutter liegen im Hafen

Butjadingen Der Fedderwardersieler Fischer Dirk Ostendorf sollte jetzt Hochkonjunktur haben. Tatsächlich liegt sein Krabbenkutter, die „Seestern“, im Hafen fest.

So wie dem Fischer aus der Gemeinde Butjadingen geht es zurzeit vielen Berufskollegen an der Nordseeküste. Sie fahren nicht zum Fangen raus, weil sie ihre Krabben ohnehin nicht loswerden würden: Die Großhändler haben einen Annahmestopp verhängt. Randvolle Tiefkühllager seien der Grund, sagt Dirk Sander, Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft der Deutschen Krabbenfischer in Cuxhaven.

Der Fangstopp ist in die dritte Woche gegangen. Kommende Woche können die Fischer wieder rausfahren. Viel verdienen werden sie dann aber auch nicht, weil Fangmengenbegrenzungen gelten. Zudem sind die Preise für Krabben im Keller.