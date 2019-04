Quartalsgewinn: 7,3 Milliarden $

Charlotte Die US-Großbank Bank of America hat den Gewinn zu Jahresbeginn dank deutlichen Kreditwachstums und geringerer Kosten erheblich gesteigert. Im ersten Quartal 2019 legte der Überschuss zum Vorjahreszeitraum um sechs Prozent auf 7,3 Milliarden Dollar (6,5 Mrd Euro) zu, wie das Geldhaus am Dienstag in Charlotte mitteilte. Die Erträge stagnierten jedoch bei 23 Milliarden Dollar. Deutlich zulegen konnte man bei Verbraucherkrediten und Spareinlagen.