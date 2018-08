Steinhoff-Töchter verlagern Sitz

Cheltenham /Westerstede Der angeschlagene südafrikanisch-deutsche Möbelriese Steinhoff hat den Hauptsitz seiner beiden wichtigen Konzerngesellschaften Steinhoff Europe AG und Steinhoff Finance Holding GmbH vom österreichischen Brunn am Gebirge ins britische Cheltenham verlagert. Dort befindet sich bereits der Firmensitz der Steinhoff UG Group. Gründe für die Verlagerung nannte Steinhoff nicht. Der Möbel- und Handelsriese, dessen Wurzeln in Westerstede liegen, befindet sich nach Bekanntwerden mutmaßlicher Bilanzmanipulationen in Schieflage.