Aktionäre verklagen Boeing

Rodenkirchen

Neuer Arzt In Stadland Darum will Ronny Köhler Allgemeinmediziner werden

Vor einem Jahr hat der Hausarzt in Seefeld geschlossen, im kommenden Jahr wird voraussichtlich der Hausarzt in Schwei schließen. Da ist ärztlicher Rat in Stadland wichtig – und der kommt jetzt indirekt aus dem St. Bernhard-Hospital in Brake.