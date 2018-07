Boeing hebt mit Gewinn ab

Chicago Der weltgrößte Flugzeugbauer Boeing hat im zweiten Quartal rund 2,2 Milliarden US-Dollar (1,9 Mrd. Euro) und damit 26 Prozent mehr als ein Jahr zuvor verdient, teilte der Konzern mit. Dass der Umsatz um fünf Prozent auf knapp 24,3 Mrd. Dollar stieg, verdankte Boeing vor allem dem Rüstungs-, Raumfahrt- und Servicegeschäft.

In der größten Sparte, die Passagier- und Frachtjets für Fluggesellschaften in aller Welt baut, wuchsen die Erlöse zwar nur um ein Prozent. Beim operativen Gewinn stand aber ein Zuwachs um 28 Prozent zu Buche. Für das Gesamtjahr hob Boeing die Umsatzprognose um eine Milliarde Dollar auf 97 bis 99 Mrd. Dollar an.