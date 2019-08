Boeing verschiebt 777-8-Start

Chicago Nach dem Debakel um die Baureihe 737 Max verschiebt der US-Luftfahrtkonzern Boeing die Einführung der Ultralangstreckenversion des neuen Modells 777X. Boeing habe den Zeitplan des Entwicklungsprogramms für die Variante 777-8 überprüft und angepasst, teilte ein Konzernsprecher am Donnerstag in Chicago mit. Man halte aber an dem Flugzeugtyp fest und arbeite eng mit dem Triebwerklieferanten GE zusammen. Bei der Baureihe 777-9 strebe Boeing erste Auslieferungen für das Jahr 2020 an.