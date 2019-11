Clayton Dave Crabill und seine zwei Geschäftspartner fingen mit dem Hanf-Anbau klein an. Für ihren ersten Vorstoß setzten sie zwei Sorten ein, auf einem Acker an einem Feldweg außerhalb der Industriestadt Flint im US-Staat Michigan. Sie hoffen darauf, von der steigenden Nachfrage nach dem Hanf-Extrakt Cannabidiol (CBD) zu profitieren, das in den USA inzwischen auch legal ist. Das Unterfangen war nicht einfach. Hochwasser nach Rekord-Regenfällen zerstörte einen Teil der Gewächse. Von Hand zupften Crabill und seine Helfer 1000 unerwünschte männliche Hanf-Pflanzen, ein Drittel der gesamten Saat, aus, um die wertvolleren weiblichen zu schützen. Einige Pflanzen wurden gestohlen.

Und ob die Mühe Geld einbringen wird, ist immer noch offen. Crabill hofft weiter darauf, sein Ziel zu erreichen: „20-Dollar-Scheine einpflanzen und 50-Dollar-Scheine ernten“. Der Unternehmer betreibt eine kleine Marketingfirma und gehört zu den etwa 500 Menschen, die sich in diesem Jahr in Michigan als Hanfzüchter registrieren ließen. Für Crabill ist das Ganze erst einmal ein Experiment. Der gut 4000 Quadratmeter große Acker habe eine überschaubare Größe, sagt er: „Wir können Fehler machen, und es wird uns nicht umbringen. Nächstes Jahr werden wir alle schlauer sein.“

Die Legalisierung von Nutzhanf in den USA vor knapp einem Jahr hat das Interesse sowohl von traditionellen Bauern als auch von Einsteigern wie Crabill geweckt. Die Anfangsphase erweist sich als knifflig, aber es lockt ein lukrativer Markt. Dieser könnte sich aufgrund der Nachfrage nach CBD weltweit bis 2025 mehr als verfünffachen. Der Extrakt wirkt anders als Marihuana nicht psychoaktiv und wird in den USA als Gesundheitsprodukt zur Reduzierung von Angstzuständen sowie als Schmerz- und Schlafmittel angepriesen.

Die USA sind der größte Hanf-Importeur, und schon vor der bundesweiten Legalisierung der Cannabis-Pflanze liefen in einigen US-Staaten Pilotprogramme nach dem Landwirtschaftsgesetz von 2014. Im Oktober stellte die US-Regierung einen landesweiten Übergangs-Regulierungsrahmen fertig, der den Weg freimachen soll für eine umfassende Kommerzialisierung der Pflanze ab 2020. In Michigan beteiligt sich an der ersten Hanf-Anbausaison seit dem Zweiten Weltkrieg eine große Bandbreite an Züchtern – von Cannabis-Enthusiasten bis hin zu Großbetrieben, die eine Diversifikation über preisgünstige Massenprodukte hinaus planen.

Die Hanfproduktion, vor allem zur Extraktion von CBD, ist arbeitsintensiv. An hochwertige Samen zu kommen, kann schwierig und teuer werden. Auch die Unkrautbekämpfung ist ein Thema, über die Sicherheit und Zulässigkeit von Pestiziden ist hier wenig bekannt. Im Zuge der Legalisierung wurden nach Angaben der Hanf-Lobby landesweit in mehr als 30 Staaten 17 800 Lizenzen an Farmer und Forscher vergeben. Im Vergleich zu 2018 ist das mehr als eine Verfünffachung.

Von insgesamt 202 350 Hektar wurden aber schätzungsweise 119 000 nicht bestellt. Gründe waren eine begrenzte Verfügbarkeit von Setzlingen und Ablegern, fehlendes Geld und eine große Zahl an unerfahrenen Züchtern, erklärt die Interessengruppe Vote Hemp. Die Organisation schätzt, dass die bepflanzten Felder zu 50 bis 60 Prozent abgeerntet werden, das wären zwischen 48 560 und 58 280 Hektar. Der Rest dürfte Ernteausfällen zum Opfer fallen.

Bisher ist die neue Branche für viele erst einmal ein Versuchslabor. „Für viele Leute gibt es noch viel mehr Fragen als Antworten“, sagt Gina Alessandri, Direktorin des Programms für Industriehanf in Michigan.