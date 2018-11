Auch Hilde und Flori werden versteigert

Cloppenburg 235 Färsen, 14 Bullen und sieben Kühe – dieses Aufgebot kündigt Masterrind für die letzte Versteigerung des laufenden Jahres am 28. November in der Cloppenburger Münsterlandhalle an. „Die hohe Qualität der aufgetriebenen Tiere verspricht lohnende Zukäufe“, meint man beim Veranstalter. „Leckerbissen“ seien beispielsweise die „GVO-frei gefütterte Mulino-Tochter Flori der Stolle GbR aus Berne, die Salas-Tochter Applaus der Tönjes GbR aus Hude oder die McCoy-Tochter RS Hilde von Strudthoff aus Geveshausen. Alle drei Färsen überzeugen mit Mutterleistungen von 11 000 Litern und weitaus mehr.“ Der relativ stabile Milchpreises und abschließende Kalkulationen zu den Futterreserven seien günstige Hintergründe für Käufe.

Auktionsbeginn ist wie immer um 10 Uhr. Die Körung der Bullen ist ab 9 Uhr.