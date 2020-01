Böseler Kuh bringt 2450 Euro ein

Cloppenburg Als „vollen Erfolg“ bewertet der Veranstalter Masterrind (Verden/Bad Zwischenahn) die Zuchtrinderauktion in Cloppenburg. Es habe sich ein „Top-Durchschnittspreis“ von 1792 Euro für die 299 verkauften Färsen ergeben. Zugleich sei die Münsterlandhalle „nahezu aus allen sprichwörtlichen Nähten geplatzt“. Zugpferd sei auch die versteigerte Sonderkollektion aus dem Stall des Esseners Henrik Wille gewesen. Auch im „normalen“ Auktionskontingent gab es Preise über 2000 Euro. So wurde eine Armageddon-Tochter der Hatke GbR aus Bösel für 2450 Euro in der Spitze nach Italien verkauft.