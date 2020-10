Corona-Pandemie: Höchstwert in Delmenhorst

Cloppenburg /Delmenhorst /Ganderkesee In Delmenhorst ist mit rechnerisch 314,6 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche der höchste Wert in Niedersachsen gemessen worden. Es folgt der Landkreis Cloppenburg. Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt hat am Sonntag eine 7-Tagesinzidenz pro 100 000 Einwohner von 205,6 für den Landkreis Cloppenburg errechnet. Die kritische Grenze liegt bei einem Wert von 50.

Auch landesweit ist der kritische Wert von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche überschritten worden. Das Landesgesundheitsamt meldete einen Wert von 54,6.

Polizei und Mitarbeiter der Stadt Delmenhorst haben am Samstag die Einhaltung der Corona-Verordnung in Delmenhorst und dem Landkreis Oldenburg kontrolliert. Bei Kontrollen zur bestehenden Maskenpflicht in Delmenhorst wurden 31 Verstöße festgestellt und geahndet, teilte die Polizei mit. Die Beamten stellten auch fest, dass Angestellte eines Friseurgeschäfts beim Bedienen der Kunden keinen Mund-Nasen-Schutz angelegt hatten; eine Kontaktliste wurde ebenfalls nicht geführt. Das Friseurgeschäft wurde geschlossen. In Ganderkesee wurde außerdem eine private Geburtstagsfeier mit neun Personen aus verschiedenen Haushalten aufgelöst.

Die Zahl der aktuellen Corona-Fälle ist im Landkreis Cloppenburg bis Sonntag, 13.30 Uhr, auf 788 gestiegen. Es liegen von Samstag und Sonntag insgesamt 157 neue positive Testergebnisse aus sämtlichen Städten und Gemeinden des Landkreises vor. Zwei erkrankte Männer, Geburtsjahrgänge 1935 und 1943, starben. Im St.-Josefs-Hospital Cloppenburg sind fünf Mitarbeiter der Intensivstation positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es handelt sich nach Angaben des Landkreises um den nicht für Covid-19-Patienten bestimmten Bereich der Intensivstation. Darüber hinaus wurde ein Patient positiv getestet.