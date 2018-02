Landvolkverbände kritisieren Lidl

Cloppenburg Die Kreislandvolkverbände Emsland, Oldenburg und Cloppenburg reagieren vor dem Hintergrund der in Polen grassierenden Afrikanischen Schweinepest (ASP) mit Unverständnis auf die Ankündigung von Lidl, in ihren Supermärkten Rohwurst aus Polen zu verkaufen. „Lidl handelt verantwortungslos, denn über solche Fleischwaren kann ASP zu uns gelangen“, kritisierte Hubertus Berges, Vorsitzender des Landvolks Cloppenburg am Donnerstag. Die Kreislandvolkverbände forderten den Discounter auf, die umstrittenen Produkte unverzüglich aus den Regalen zu entfernen.