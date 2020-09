Pandemie: Corona-Zahl über Grenzwert

Cloppenburg /Metjendorf Der Landkreis Cloppenburg hat als zurzeit einziger Kreis in Niedersachsen den Sieben-Tages-Grenzwert bei Corona-Neuinfektionen überschritten. Am Freitag wurden 61,5 neue Infektionen auf 100 000 Einwohner in der vergangenen Woche gemeldet, teilte das Sozialministerium in Hannover mit. Ab einem Wert von mehr als 50 greifen strengere Schutzmaßnahmen. Das sind die wichtigsten Punkte, die laut Kreisverwaltung jetzt gelten:

• Ab sofort dürfen sich bis zum 4. Oktober im besonders betroffenen Alten Amt Löningen – Stadt Löningen sowie die Gemeinden Essen, Lastrup und Lindern – höchstens sechs Personen in privaten Räumen und auf privaten Grundstücken sowie im öffentlichen Raum treffen. Ausnahme: Zusammenkünfte von Familienangehörigen und Menschen aus maximal zwei Haushalten. In diesen Fällen sind größere Gruppen erlaubt.

• Untersagt sind Zusammenkünfte in Vereinsgaststätten und ähnlichen Einrichtungen.

• Die Kontaktbeschränkungen gelten auch für Restaurants pro Tisch. Die Öffnungszeiten werden auf sechs bis 22 Uhr beschränkt.

Von einem lokalen Lockdown wollte Landrat Johann Wimberg (CDU) nicht sprechen, er fügte aber hinzu: „Wir gehen in so eine Richtung.“

Die Zahl der aktuell positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen war bis Freitag, 12.30 Uhr, noch einmal drastisch angestiegen. 30 neuen Fällen stehen zwei Genesene gegenüber, so dass der Landkreis Cloppenburg mit seinen rund 170 000 Einwohnern nun 145 aktuelle Fälle zählt.

13 neue Fälle wurden im Hotspot Löningen gemeldet. Die weiteren Neu-Infizierten wohnen in Cloppenburg (sechs), Lastrup (drei), Emstek, Garrel, Lindern (je zwei), Bösel und Cappeln (je einer). Bei einem größeren Teil handelt es sich um Kontaktpersonen, die bereits unter Quarantäne standen. Zudem wurden zwei Personen aus einem Schlacht- und Zerlegebetrieb, eine Erzieherin sowie ein Berufsschüler ermittelt.

Im Landkreis Ammerland wiederum hat die Corona-Pandemie jetzt auch die DRK-Kindertagesstätte in Metjendorf (Gemeinde Wiefelstede) erreicht. Bei einem Kitakind wurde das Coronavirus nachgewiesen. Die betroffene Familie befindet sich in Quarantäne. Bei allen Kindern der Kita und den Betreuungskräften werden noch an diesem Samstag Abstriche genommen. Gleichzeitig wartet das Gesundheitsamt auf die Laborergebnisse von zwei Kindern, die die zweite Klasse der Grundschule Metjendorf besuchen. Sie könnten ebenfalls infiziert sein.