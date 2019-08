Milchschaf-Auktion in Cloppenburg

Cloppenburg /Oldenburg Die 14. Auktion für Ostfriesische Milchschafe und Texel findet an diesem Freitag, 2. August, auf dem Marktplatz in Cloppenburg statt. Wie der Landes-Schafzuchtverband Weser-Ems jetzt mitteilte, beteiligen sich Züchter aus ganz Niedersachsen und bei den Milchschafen auch aus weiteren Bundesländern an der Auktion. Zum Auftrieb kommen insgesamt mehr als 150 Tiere. Die Auktion startet um 13 Uhr, bereits um 8.30 Uhr beginnt die Körung und die anschließende Prämierung.