Schafauktion in Cloppenburg

Cloppenburg Mehr als 130 Tiere werden am Freitag, 3. August, bei der 13. Auktion für Ostfriesische Milchschafe (weiß, schwarz und gescheckt) und Texel auf dem Marktplatz in Cloppenburg zum Verkauf angeboten. Nach Angaben des Landes-Schafzuchtverbands Weser-Ems kommen jeweils mehr als 50 Milchschafe und Texelböcke sowie ausgesuchte weibliche Jungschafe von Züchtern aus ganz Niedersachsen und teils auch aus anderen Bundesländern zum Auftrieb. Die Veranstaltung beginnt um 8.30 Uhr mit der Körung und Prämierung. Die Auktion startet um 13 Uhr. Der Katalog wird auf der Homepage der niedersächsischen Verbände und in „OviCap“ online gestellt.