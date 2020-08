110 Mio. Euro Hilfen nach Vechta und Cloppenburg

Cloppenburg /Vechta Aus den Corona-Förderprogrammen sind bislang 110 Millionen Euro Hilfen in die Landkreise Cloppenburg und Vechta geflossen. Das hat die CDU-Bundestagsabgeordnete Silvia Breher (Löningen) von der Förderbank KfW erfahren.

Danach wurden bis zum 31. Juli an 22 Unternehmen 5,65 Millionen Euro als Gründerkredit vergeben, 37 Unternehmen erhielten einen „KfW-Schnellkredit“ (mit vollständiger Kreditabsicherung des Bundes) über 11,9 Millionen Euro und 93 Millionen Euro flossen an 205 Unternehmen aus dem Fördertopf „KfW-Unternehmerkredit“. Insgesamt konnten so 264 Kredite mit einem Volumen von 110,64 Millionen Euro gewährt werden.