Corona-Krise: Neuer Ausbruch in Region

Cloppenburg /Wildeshausen Der Corona-Ausbruch im „Geestland“-Geflügelschlachtbetrieb in Wildeshausen (Kreis Oldenburg) weitet sich auf die Region aus. Betroffen sind vier Kreise (Oldenburg, Cloppenburg, Vechta, Diepholz) und die Städte Oldenburg, Delmenhorst und Hamburg.

• Fall Cloppenburg

In Cloppenburg erkrankten zwei Schüler. Es handelt sich um zwei Brüder aus den Jahrgängen 8 und 11 des Gymnasiums Liebfrauenschule. Der Vater der beiden arbeitet in dem betroffenen Betrieb. Der Mann ist einer von 45 Beschäftigten, die bei „Geestland“ positiv getestet worden sind. Auch die Mutter, die ebenfalls in dem Betrieb arbeitet, ist mittlerweile positiv getestet worden.

Laut Angaben des Gesundheitsamtes gab es weder bei den Eltern noch bei den Kindern engere Kontaktpersonen, die nun auf Sars-Cov-2 getestet werden sollen. An der Liebfrauenschule wurden vorsorglich die betroffenen Jahrgänge 8 und 11 nach Hause geschickt. Sie werden bis mindestens 3. Juli wieder digital unterrichtet.

• Fall Essen/Oldenburg

Derweil sind die am Mittwoch im Schlachthof Danish Crown in Essen/Oldenburg positiv getesteten Mitarbeiter nun doch nicht infiziert. Eine Nachtestung der drei im Landkreis Cloppenburg wohnenden Mitarbeiter hat negative Ergebnisse gebracht.

• Fall Wildeshausen

Die Reihentestungen im „Geestland“-Schlachtbetrieb Wildeshausen haben ergeben, dass von 1115 Mitarbeitern 45 positiv auf Sars-Cov-2 getestet wurden. Damit ist die Zahl um zehn positive Fälle gestiegen. 131 Tests stehen noch aus.

• Beherbergungsverbot

Das Land hat die geänderte Corona-Verordnung zum Beherbergungsverbot für Personen aus den Kreisen Gütersloh und Warendorf (NRW) noch einmal präzisiert. Urlauber aus Westfalen, die sich bereits in Niedersachsen aufhalten, dürfen ihren Urlaub fortsetzen. Voraussetzung: Der Urlaub hat vor dem 11. Juni begonnen. Alle anderen Westfalen, die jetzt hier ihren Urlaub antreten, müssen ein Gesundheitsattest vorlegen, das nicht älter als 48 Stunden ist.

Für Frieslands Landrat Sven Ambrosy macht es Mecklenburg-Vorpommern besser, weil deren Regelung nicht einzelne Landkreise stigmatisiert: „Letztlich geht es darum, Infektionsketten zu kennen und zu durchbrechen.“