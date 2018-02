Cloppenburg /Wittmund Gleich zwei Termine für Landwirte stehen an diesem Mittwoch an: Von 9.30 bis 13.30 Uhr findet in der Stadthalle Wittmund der „66. Grünlandtag“ der Landwirtschaftskammer (LWK) Niedersachsen statt. Im Mittelpunkt stehen Aspekte der Weidehaltung. Um 12.30 Uhr beginnt in Cloppenburg zudem das „8. Fachforum Schwein“ der LWK. Es geht u.a. um Tierwohl und Nährstoffeffizienz.