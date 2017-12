Wohin streben die Rinderpreise 2018?

Cloppenburg Gleich zu Beginn des neuen Jahres wird es am 4. Januar 2018 in der Münsterlandhalle in Cloppenburg die erste Zuchtviehauktion 2018 geben. Darauf weist Masterrind (Bad Zwischenahn) hin. Dies gibt ersten Aufschluss über die Marktrichtung 2018. Und es sei auch „die Gelegenheit, den Festivitäten der vergangenen zwei Wochen zu entkommen und mal wieder etwas Auktionsluft zu schnuppern.“

Das Angebot sei reichlich: „Mit gut 350 Verkaufstieren wird hier jeder Interessent fündig“, so Masterrind. Er rechne „mit ein paar richtigen Krachern im Auktionslot“, wird Auktionator Michael Hellwinkel zitiert.

Beginn der Auktion ist wie immer um 10 Uhr.