Cloppenburg Seine nächste Zuchtviehauktion in der Cloppenburger Münsterlandhalle veranstaltet der Zuchtviehverband Masterrind am 1. Fe­bruar – und damit ausnahmsweise an einem Donnerstag. Im Angebot sind rund 300 Tiere der Rasse Holstein. Auktionsbeginn ist um 10 Uhr. Katalog- und Kaufaufträge unter Telefon 0 44 03/932 60 oder info-bz@masterrind.com