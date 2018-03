Zuchtviehauktion in Münsterlandhalle

Cloppenburg Die Masterrind GmbH veranstaltet am Dienstag, 20. März, ihre nächste Zuchtviehauktion in Cloppenburg. 300 abgekalbte Färsen, 31 Bullen und zwei Kühe sollen in der Münsterlandhalle, Eschstraße 35, von Auktionator Michael Hellwinkel versteigert werden. Auktionsbeginn ist wie immer um 10 Uhr. Die Körung der Bullen findet um 9 Uhr statt. Katalog- und Kaufaufträge nimmt die Masterrind GmbH kostenlos entgegen – telefonisch unter Telefon 0 44 03/ 9 32 60, per Fax unter Telefon 0 44 03/ 93 26 13, oder per E-Mail an info-bz@masterrind.com.