Cloppenburg Die Masterrind GmbH lädt für Mittwoch, 9. Januar, zu ihrer nächsten Zuchtviehauktion in die Münsterlandhalle in Cloppenburg ein. Nach Angaben des Veranstalters umfasst das Angebot 20 Deckbullen und rund 280 Färsen. Die Körung der Bullen findet um 9 Uhr statt, die Auktion beginnt um 10 Uhr. Katalog- und Kaufaufträge nimmt die Masterrind-Geschäftsstelle in Bad Zwischenahn kostenlos entgegen unter der Telefonnummer 04403/932 60 oder per E-Mail: info-bz@masterrind.com.