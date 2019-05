Zuchtviehauktion in Cloppenburg

Cloppenburg Die Masterrind GmbH lädt zu ihrer nächsten Zuchtviehauktion nach Cloppenburg ein. Am Dienstag, 7. Mai, werden in der Münsterlandhalle (Eschstraße 35) rund 290 Färsen, 18 Bullen und elf Kühe angeboten, teilte die Organisation am Donnerstag mit. Die Auktion beginnt um 10 Uhr, die Körung der Bullen findet um 9 Uhr statt. Katalog- und Kaufaufträge nimmt Masterrind unter Tel. 04403/9326-0 oder per Mail unter info-bz@masterrind.com kostenlos entgegen.