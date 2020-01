Wasserstoffprojekt: Keine Pilotanlage in Conneforde

Conneforde /Diele /Bayreuth Diele im Rheiderland statt Conneforde im Ammerland: Die Netzbetreiber Tennet und Gasunie Deutschland sowie Thyssengas haben sich dafür entschieden, eine 100-Megawatt-Pilotanlage zur Umwandlung von Strom in grünen Wasserstoff im ostfriesischen Diele voranzutreiben.

Eine Machbarkeitsstudie habe ergeben, dass sich der Standort Diele für das Power-to-Gas-Projekt „Element Eins“ als „insgesamt geeigneter“ erweise als der ebenfalls untersuchte Standort Conneforde (Wiefelstede), „weil hier vor allem an Land und auf See erzeugter Windstrom eingesammelt und weiterverteilt wird“. Die Pilotanlage in Diele soll schrittweise ab 2022 in Betrieb gehen.