Corona-Krise sorgt für Puzzle-Boom

In der Corona-Krise sind die Menschen angehalten, möglichst daheim zu bleiben – und das führt offenbar zu einer vermehrten Lust auf Puzzles. Beim Spielehersteller Ravensburger stieg die Nachfrage danach sprunghaft an, wie ein Sprecher am Freitag sagte. Man habe zwar schon vor der Corona-Pandemie steigende Verkäufe verzeichnet. Aber aktuell sei die Situation ähnlich wie in der Hochsaison vor Weihnachten. „So, dass Puzzles inzwischen im Handel oft ausverkauft sind und nicht schnell genug nachgeliefert werden können.“ Gefragt seien vor allem Erwachsenenpuzzles und dort die klassischen 1000-Teile-Produkte. Auch bei Brettspielen und Kinder- und Jugendbüchern sei die Nachfrage deutlich gestiegen. dpa-BILD: