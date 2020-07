Nwz-Kommentar Zu: Innovativer Mittelstand: Covid mit Hitze kaltmachen

Oldenburg Viele Leute in Deutschland unterschätzen noch immer den Mittelstand. Unterstellt wird gern zu viel „Low Tech“ (zu geringer neuer Technologieeinsatz) in Produkten. Fasziniert schaut man stattdessen auf Technologieriesen und Konzerne. Die werden zugleich am meisten verhätschelt. Das alles ist ein Fehler.

Vor unserer Haustür finden sich unzählige Firmenperlen. Es sind mittelständische Firmen, die ihr Handwerk beherrschen – und Neues wagen. Die Corona-Krise zeigt es einmal mehr: Wenn es darum geht, in kurzer Zeit innovative Problemlösungen zu entwickeln, sind auffallend viele kleine und mittlere Unternehmen vorn dabei: Unser Mittelstand, mit Erfindungsreichtum und kurzen Wegen.

Es zeigt sich: Das vermeintlich alte Wissen, gespeist aus Erfahrung (heute heißt das: Algorithmus), ist gar nicht so schlecht. Findige Mittelständler nutzen es als stabile Basis – und setzen innovative Anwendungen oben drauf.

Wie die Bremer Firma Dino Maschinenbau, die bisher Fleischerwerkzeug mit Dampf sterilisierte – und nun Covid-19 in FFP3-Masken mit einer heißen Methode kaltmacht.