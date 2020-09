Apple bündelt erstmals Abos

Cupertino Apple will sich mit neuen Abo-Angeboten stärker im Alltag der Nutzer seiner Geräte verankern. Der iPhone-Konzern bündelt dafür erstmals mehrere Dienste in günstigeren Paketen und steigt auch ins Geschäft mit Online-Trainings ein. Das Kombi-Abonnement Apple One, in dem verschiedene Musik-, Video- und Spiele- Angebote zusammenführt werden, hat mehrere Preisstufen, wie Apple bei einer Online-Präsentation am Dienstag ankündigte.

Bei seiner erfolgreichen Computer-Uhr verstärkt Apple zugleich den Fokus auf Gesundheit und Fitness. Und ein neues iPad-Modell bekommt als erstes einen frischen, leistungsstarken Chip. Die neue iPhone-Generation, die sonst im September erscheint, kommt dieses Jahr unterdessen einige Wochen später.