Cuxhaven baut an Mega-Windpark mit

Der Windkraft-Standort Cuxhaven profitiert in großem Umfang von einem neuen Mega-Auftrag für Siemens Gamesa. Das spanisch-deutsche Unternehmen wurde jetzt vom dänischen Energiekonzern Ørsted damit beauftragt, 170 Anlagen der Acht-Megawatt-Klasse für den größten Offshore-Windpark der Welt zu liefern. Der Windpark „Hornsea Two“ mit einer Gesamtleistung von 1386 Megawatt soll bis 2022 vor der Ostküste Englands entstehen. Während Siemens Gamesa (im Bild ein Techniker an einem anderen Offshore-Windpark) einen Großteil der Rotorblätter in seinem Werk im britischen Hull produzieren will, sollen die Maschinenhäuser im neuen Siemens-Gamesa-Werk in Cuxhaven gefertigt werden. Das Unternehmen produziert hier seit 2017 und will die Belegschaft in den kommenden Monaten auf mehr als 1000 Beschäftigte aufstocken. BILD: