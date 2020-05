Coronavirus: Komplette Crew wird getestet

Cuxhaven Ein abgeschotteter Ozeanriese in Cuxhaven: Die „Mein Schiff 3“ vom Reise-Unternehmen Tui Cruises hat keine Touristen an Bord – doch alle knapp 3000 Kreuzfahrt-Beschäftigten, die sie als eine Art Sammeltransporter heimbringen sollte, müssen jetzt zum Coronavirus-Test.

Bei einem Crew-Mitglied war am Donnerstag in Cuxhaven der Covid-19-Erreger nachgewiesen worden. Die Untersuchung eines engeren Personenkreises wurde auf die gesamte Besatzung ausgedehnt, teilte Tui am Wochenende mit. Ergebnisse könnten ab Montagabend vorliegen.

Zunächst hatte es geheißen, das Schiff könnte den Hafen nach der Entnahme der Abstriche von Sonntagabend an verlassen – unter anderem, um verbrauchtes Wasser auf See ablassen zu können. Am Abend war dann klar: „Die Mein Schiff 3 wird bis auf weiteres in Cuxhaven bleiben, um nach Vorlage der Ergebnisse das weitere Vorgehen in Zusammenarbeit mit allen zuständigen Behörden zu bestimmen.“

Das positiv getestete Besatzungsmitglied sei inzwischen auf der Isolierstation des Helios-Klinikums Cuxhaven, berichtete eine Sprecherin der Kreuzfahrtmarke des Reisekonzerns Tui. Der Patient sei „wohlauf“ und habe „weiterhin nur milde Symptome“.

Beim Landkreis Cuxhaven hieß es, unter zunächst knapp 250 Getesteten habe man keine weiteren Infizierten entdeckt. In Abstimmung mit dem Krisenstab und dem Sozialministerium in Hannover sei jedoch festgelegt worden, alle übrigen Besatzungsmitglieder vorsorglich ebenfalls zu untersuchen. Dazu kam ein „Abstrich-Team“ an Bord.

Der Cuxhavener Landrat Kai-Uwe Bielefeld und Oberbürgermeister Uwe Santjer (SPD) gaben Entwarnung für die Menschen an Land: „Eine Gefährdung für die Bevölkerung der Stadt und des Landkreises Cuxhaven besteht weiterhin nicht.“

Die „Mein Schiff 3“ war in der Corona-Krise umfunktioniert worden. Weil in vielen Ländern Häfen geschlossen und Kreuzfahrt-Crews der Ausstieg verwehrt wurde, hatte Tui Cruises die Besatzungen von drei weiteren Schiffen ihrer Kreuzfahrt-Flotte auf dem Schiff zusammengezogen. Insgesamt seien derzeit 2899 Menschen an Bord.

Kapitän des Schiffes ist Christian Lerche aus Sande (Kreis Friesland). Er war am 18. April von Santa Cruz (Teneriffa) Richtung Norden gestartet. Die letzten Gäste des Schiffes gingen bereits am 15. März von Bord. Wochenlang war die Besatzung laut Tui Cruises nun unter sich. Wie es trotzdem zu der Infektion kommen konnte, bleibt rätselhaft.