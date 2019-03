EWE Wasser: Cuxhaven Einzelfall

Cuxhaven /Oldenburg Die fehlerhaften Abrechnungen von Abwassergebühren in Cuxhaven waren nach Angaben von EWE Wasser ein Einzelfall. „Die Vorkommnisse in Cuxhaven haben sich nirgendwo anders wiederholt – alle anderen Kommunen wurden korrekt abgerechnet“, teilte Hans-Joachim Iken, seit November neuer Vorsitzender der Geschäftsführung des EWE-Tochterunternehmens, am Mittwoch mit.

Mitte November 2018 war bekannt geworden, dass EWE Wasser zwischen 2008 und 2017 der Cuxhavener Stadtverwaltung und damit auch den Verbrauchern aufgrund fehlerhafter Zinsanpassungen 9,3 Millionen Euro zu viel berechnet hatte. In der Folge hatte EWE die Abrechnungen anderer Kommunen von externen Fachleuten überprüfen lassen. Nun lägen die Ergebnisse vor, teilte EWE mit.

Als Konsequenz aus den fehlerhaften Abrechnungen hatte das Unternehmen die beiden damaligen Geschäftsführer von EWE Wasser abberufen. Die zu viel berechnete Summe hat EWE nach eigenen Angaben inzwischen an Cuxhaven zurücküberwiesen.