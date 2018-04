Cuxhaven Der Cuxhavener Windpark-Entwickler PNE Wind will sich frisches Geld mit einer Anleihe in Millionenhöhe besorgen. Die Unternehmensanleihe in Höhe von voraussichtlich 50 Millionen Euro werde eine Laufzeit von fünf Jahren haben, teilte der Vorstand am Donnerstag mit. Damit will PNE den Aufbau eines neuen europäischen Windpark-Portfolios finanzieren. Außerdem will das Unternehmen künftig auch auf andere erneuerbare Energien setzen.