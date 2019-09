Cuxhaven /Wardenburg /Jever /Falkenberg /Abbehausen Eine Pferdekutsche stürzt im Watt um, ein anderes Mal gehen die Kutschpferde durch: Immer wieder kommt es bei Fahrten mit Pferdekutschen zu Unfällen mit schweren Verletzungen und auch zu Todesfällen. Die Tierrechtsorganisation Peta sieht ein hohes Risiko für Menschen und Tiere und setzt sich für ein Verbot von Pferdekutschen auf Straßen und Wegen ein. Ein solches Verbot würde den Tourismus treffen, wie eine kleine Übersicht zeigt, denn es gibt im Nordwesten eine ganze Reihe von Anbietern, die Kutschfahrten für Feiern oder aus touristischen Gründen anbieten.

Im Landkreis Cloppenburg haben die Kutschfahrten größere Bedeutung unter anderem bei Volksfesten. Jüngstes Beispiel ist die 100-Jahr-Feier in Falkenberg im Landkreis Cloppenburg gewesen, wo die Ehrengäste in Kutschen Platz nehmen konnten.

Vom Verbot von Kutschfahrten wäre insbesondere das Hotel Friesland-Stern in Horum (Kreis Friesland) betroffen: Es bietet die ganze Saison über Planwagenfahrten in die friesische Marsch an.

Auch in der Wesermarsch wäre der Tourismus betroffen, aber auch bei Einheimischen sind die Fahrten bei Hochzeiten und Jubiläen sehr beliebt. Und in Abbehausen bei Nordenham bietet ein Hotel Planwagenfahrten an. So sieht es auch im Landkreis Oldenburg aus, wo es zum Beispiel in Wardenburg einen Zucht- und Fahrstall gibt, der unter anderem Kutschfahrten zu Hochzeiten anbietet.

Anders als Peta hält die Reiterlobby den Anteil von Kutschenunfällen an den Unfallzahlen im Verkehr für gering: „Unfälle passieren wie überall und meistens durch menschliche Fehler“, sagte Sonja Schütz von der Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland.