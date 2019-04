China treibt Schweinepreis nach oben

Damme Der Konsum von Schweinefleisch und die Schlachtzahlen in Deutschland sinken seit Jahren – in dieser Situation sorgt seit Kurzem ein Nachfrageboom aus China wieder für Auftrieb bei den Schlachtpreisen. Wegen des Handelskrieges zwischen Peking und Washington sowie der in China herrschenden Afrikanischen Schweinepest sei die Nachfrage nach europäischem Schweinefleisch im Reich der Mitte in den vergangenen Wochen sprunghaft angestiegen, sagte der Marktexperte der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands (ISN), Matthias Quaing, in Damme (Kreis Vechta). „Der Schlachtpreis stieg in den vergangenen zwei Wochen um 20 Cent, das sind im Durchschnitt fast 20 Euro pro Schwein – so einen Anstieg hatten wir schon lange nicht mehr.“

Kehrseite der Medaille sei, dass viele mittelständische Fleischverarbeiter die gestiegenen Einkaufspreise nicht mehr refinanzieren könnten.