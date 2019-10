Jobsicherung und Einsparungen bei Boge in Damme

Damme Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter auf einen Tarifvertrag zur Zukunfts- und Beschäftigungssicherung an den deutschen Standorten des Autozulieferers Boge Elastmetall geeinigt. Wie Boge Rubber & Plastics in Damme mitteilte, sieht der Vertrag einen fünfjährigen Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen vom 1. August 2019 bis 31. Juli 2024 für alle Beschäftigten, die am 1. August unbefristet an den deutschen Standorten beschäftigt sind, vor. Im Gegenzug hätten die Verhandlungsparteien zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit „erhebliche Einsparungen sowohl in tariflichen als auch in betrieblichen Entgeltbestandteilen“ vereinbart.

Wie genau diese Einsparungen aussehen und in welchem Umfang Personalkosten gespart werden sollen, teilte das zum chinesischen Konzern TMT gehörende Unternehmen nicht mit. Geplant sei zudem ein Investitionspaket und der Bau eines Innovationscenters in Osnabrück.