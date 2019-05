Grimme setzt mit Partner auf Indien

Damme /Neu Delhi Die Grimme-Gruppe aus Damme (Kreis Vechta), weltweit führender Anbieter für Kartoffeltechnik, hat mit dem größten indischen Landmaschinenhersteller Shaktiman aus Rajkot, 1100 Kilometer südwestlich von Neu Delhi, ein gleichberechtigtes Joint Venture gegründet. Wie das Familienunternehmen aus Damme am Dienstag mitteilte, wird Grimme deutsche Spitzentechnologie und Shaktiman moderne Produktionskapazitäten in das Joint Venture einbringen. Geplant sei unter anderem die Entwicklung von Maschinen in der Traktorenklasse bis 75 PS, die in der kleinstrukturierten indischen Landwirtschaft häufig zum Einsatz kommen.