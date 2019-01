Sorgen bei Boge in Damme

Damme Schwierige Phase für Autozulieferer: Auch bei Boge Elastmetall in Damme (Kreis Vechta) sprechen Geschäftsführung und Belegschaftsvertreter über die Zukunft an den Standorten. „Die Stimmung unter den Beschäftigten ist angespannt und nervös“, erklärte der Betriebsratsvorsitzende Antonius Thölken auf Anfrage der „Oldenburgischen Volkszeitung“ in Vechta. In Damme hat Boge rund 1000 Beschäftigte. 2018 waren Maßnahmen zur Beschäftigungs- und Standortsicherung ausgelaufen. Seit einiger Zeit laufen „Sondierungen“.