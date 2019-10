Stabwechsel beim Autozulieferer Boge in Damme

Damme Führungswechsel im Werk Damme des Autozulieferers Boge Elastmetall: Georg Ostendorf hat jetzt die Leitung von Ulrich Ehrhardt übernommen. Wie Boge am Mittwoch mitteilte, verlässt Ehrhardt das Unternehmen nach 23 Jahren auf eigenen Wunsch. Das Werk in Damme hat er von 2012 bis 2019 geleitet. Ostendorf startete seine Karriere nach dem Maschinenbau-Studium 1994 bei der heutigen Boge Elastmetall als Betriebsmittelkonstrukteur in Damme. Nach verschiedenen Führungsfunktionen war er zuletzt als gesamtverantwortlicher Leiter Werkzeugtechnik und Betriebsmitteltechnologie bei Boge Elastmetall tätig.

Das Werk in Damme beschäftigt rund 600 Mitarbeiter. Produziert werden dort neben konventionellen und hydraulischen Gummi-Metall-Komponenten vor allem Kunststoffprodukte und -module für die Autoindustrie.