Damme Internationale Handelskonflikte, die Dieselkrise, Elektromobilität, Probleme bei der Umstellung auf den neuen Abgas- und Verbrauchsstandard WLTP: Die globale Autoproduktion schwächelt insbesondere seit Mitte 2018 – und das bekommt auch der Autozulieferer Boge Rubber & Plastics aus Damme (Landkreis Vechta) zu spüren.

Schon im abgelaufenen Geschäftsjahr konnte der globale Anbieter für Schwingungstechnik und Kunststofflösungen mit seinen weltweit rund 4200 Mitarbeitern seinen Umsatz nur noch leicht um ein Prozent (währungsbereinigt 2,4 Prozent) auf 836,3 Millionen Euro steigern – was schon deutlich unter den Vergleichswerten der Vorjahre lag. Für das laufende Jahr rechnet Geschäftsführer Dr. Torsten Bremer damit, dass es erstmals seit zehn Jahren überhaupt kein Umsatzwachstum geben wird, wie er jetzt sagte.

„Die Branche befindet sich derzeit in einem enormen Wandel“, sagte Bremer. „In diesem Transformationsprozess müssen wir sorgfältig unsere Hausaufgaben machen, sprich wir müssen das Unternehmen fit für die Zukunft machen und die Wettbewerbsfähigkeit weltweit verbessern.“

Boge wolle auf ein Zukunftskonzept setzen, das auf den drei Säulen Innovation, Internationalisierung und Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit basiere. „Es gilt die Effizienz in allen Werken zu steigern, sich auf renditestarke Produkte zu konzentrieren, die Organisationsstruktur zu verschlanken, die Kosten in allen Bereichen zu reduzieren und die Einkaufspotenziale optimal auszuschöpfen“, sagte Bremer. Ein internes Kostensenkungsprogramm, mit dem Einsparungen im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich angestrebt werden, sei bereits gestartet.

Boge Rubber & Plastics, das früher zum Autozulieferer ZF gehörte, war im Jahr 2014 vom chinesischen Industrieunternehmen TMT (Zhuzhou Times New Material Technology), einer Tochtergesellschaft des chinesischen Eisenbahnriesen CRRC, übernommen worden. Für die Mitarbeiter an den deutschen Standorten Damme (mit allein rund 1000 Beschäftigten), Bonn und Simmern kommt die aktuelle Schwächephase zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Denn eine im Zuge der Übernahme vereinbarte Beschäftigungs- und Standortsicherungsgarantie ist zum Jahresende 2018 ausgelaufen. Derzeit laufen die Verhandlungen mit den Tarifparteien.

„Um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Standorte zu verbessern, sind auch hier Einsparungen unumgänglich“, betonte Bremer. Wegen der schwierigen Rahmenbedingungen gibt es bei Boge schon seit einiger Zeit Kurzarbeit. Diese wird laut Bremer zwar über den Sommer ausgesetzt. Der Geschäftsführer ließ aber offen, ob das dauerhaft so bleibt.

Auch die Zahl der Mitarbeiter an den deutschen Standorten dürfte langfristig sinken. „Aber mit Augenmaß“, wie Bremer der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ sagte. Schon aktuell verringere sich die Mitarbeiterzahl aufgrund natürlicher Fluktuation. Eine Kündigungswelle stehe jedoch nicht bevor.

In Sachen Innovation setzt Boge unter anderem auf ein Innovationscenter in unmittelbarer Nähe des Hochschulcampus in Osnabrück. Hier will der Autozulieferer die Innovationskräfte aus den eigenen Reihen sowie die der chinesischen Muttergesellschaft TMT bündeln.