Ortsentwicklung: Dangast soll noch weiter wachsen

Dangast Dangast soll noch größer werden: Der Planungsausschuss der Stadt Varel hat jetzt grünes Licht gegeben für die Aufstellung eines Bebauungsplans für die Sandkuhle in Dangast. 39 Häuser mit 51 Wohneinheiten sollen auf dem Areal entstehen, das mit einer großen Grünfläche und einem Teich auch Raum für Natur bietet.

Geplant ist eine lockere Bebauung mit ein- bis zweigeschossigen Häusern – von 75 Quadratmeter groß bis opulent. 210 Betten sollen in dem neuen Ferienwohngebiet entstehen, 661 sind es in den vier Bauabschnitten insgesamt.

Seit dem Verkauf der ehemaligen Kuranlage Deichhörn und des umliegenden Geländes inklusive der ehemaligen Sandkuhle im Jahr 2014 sind mittlerweile drei Areale bebaut, mit der Sandkuhle soll im nächsten Jahr das vierte folgen.

Derzeit läuft die Bebauung des Areals, auf dem früher der Kursaal stand, auf Hochtouren. Der große Gebäudekomplex mit 35 Wohnungen und einer Gastronomie soll Ende dieses Jahres fertig sein. Vor der Anlage soll es wie früher einen öffentlichen Platz mit Brunnen geben.

Für die Peters Wohnbau GmbH & Co. KG ist das Projekt in Dangast eine Erfolgsgeschichte: Alle Wohnungen in den ersten drei Arealen sind verkauft, für die 51 neuen Wohnungen in der Sandkuhle gibt es bereits viele Vormerkungen.