Das Ende des Unendlichen

Lasse Deppe, Mitglied der Chefredaktion

Man mag sich kaum freuen, und glauben kann man es eigentlich auch noch nicht: Der Berliner Flughafen – ja, DER BER – soll Ende des Monats öffnen. In 19 Tagen also. 14 Jahre und mehrere verpulverte Milliarden Euro nach dem Spatenstich. Völlig zurecht schreibt unser Wirtschaftschef Rüdiger zu Klampen in seiner sehr lesenswerten Analyse: „Da kommt keine Partylaune auf.“ Was seit den ersten Planungen 1992 bis heute alles schiefgegangen ist und warum die Kosten so explodiert sind, haben wir zudem noch mal übersichtlich für Sie zusammengefasst. Hoffen wir mal, das BER jetzt auch wirklich an den Start geht.

